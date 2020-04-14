В бюджет Саратовской области предлагается внести поправки, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Корректировка предполагает увеличение доходов бюджета региона более чем на 8,9 миллиарда рублей, в том числе за счет дотаций из федерального бюджета в общей сумме 3,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на развертывание дополнительного коечного фонда для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 197 миллионов рублей, на приобретение медицинского оборудования – 1,6 миллиарда, лекарственное обеспечение – 633 миллиона, обеспечение деятельности медицинских организаций – 490,4 миллиона, закупку машин скорой помощи – 308,1 миллиона, высокотехнологичную медицинскую помощь – 56,6 миллиона.

Поправки будут вынесены на голосование Саратовской областной думы.