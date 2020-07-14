В одном из структурных подразделений Энгельсской администрации был обнаружен заболевший новой коронавирусной инфекцией. Несколько подробнее эту ситуацию нам освятил пресс-секретарь Энгельсской администрации Вячеслав Пашковский.

Неделю назад у одного из сотрудников администрации наблюдалась повышенная температура, его отправили на самоизоляцию ожидать результатов теста на коронавирус. Тест оказался положительным.

После результата теста был выявлен круг лиц, непосредственно контактировавших с заболевшим, их тоже отправили на самоизоляцию.

В администрации ситуация находится под контролем, там проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.