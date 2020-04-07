В Саратовкой области зарегистрированы новые случаи заболевших. Об этом заявила замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге.

— Пока зарегистрировано пять случаев. Возможно раздвоение с федеральным ведомством. Шестой случай уточняется, — сказала она.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов добавил, что в регионе работают дистанционные консультативные центры. Они есть на базе детской областной клинической больницы, детской областной больницы и перинатального центра.

— На утро сегодняшнего дня было 19 случаев, из которых 1 пациент — выписался с выздоровлением. Двое скончались от иной патологии, но с коронавирусом. Из 16 оставшихся восемь в стационаре, восемь — дома. Часть готовится к выписке, — уточнит Шувалов.

По его словам, их вновь зарегистрированных только двое были в зараженных странах. Все пятеро в удовлетворительном состоянии.

В области продолжает работать лаборатория, где делают тесты на covid-19. На сегодняшнее утро проведено 147 исследований, в том числе у врачей. Все они отрицательные.

— Институт «Микроб» — референсный центр области. Там будут проверяться все анализы потенциальных заражённых, — отметил Шувалов.