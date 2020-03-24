Частные кинотеатры Саратовской области тянут с закрытием из-за пандемии коронавируса, рассказала региональный министр культуры Татьяна Гаранина на брифинге в минздраве.

По словам чиновницы, все учреждения культуры, в том числе и муниципальные кинотеатры, в регионе закрыты. Однако частники не спешат объявлять о временной приостановки деятельности.

— Сегодня штаб вышлет им распоряжения и документы. Это повод для закрытия в ближайшие дни, — сказала Татьяна Гаранина.

Министре здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина сообщила, что ситуация с коронавирусом в регионе за сутки не изменилась. В списке больных — все так же один человек.