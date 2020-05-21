Число больных на аппаратах ИВЛ в динамике ежедневно нарастает. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

По его словам, задействованы все имеющиеся ресурсы и лекарственные препараты.

– Нанимаемся поиском и подбором кадров. В связи с увеличением количества больных и ростом больных тяжелых потребность в медицинском персонале в ковидных госпиталях возрастает, – рассказал Шувалов.

На сегодняшний день на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 46 пациентов с диагнозом covid-19