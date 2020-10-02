Еще двое человек в Саратовской области стали жертвами новой коронавирусной инфекции в минувшие сутки, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

От болезни умер 56-летний мужчина. Он был госпитализирован 12 дней назад после попытки лечиться самостоятельно. На фоне проводимой в больнице терапии состояние мужчины ухудшалось. Начали появляться признаки поражения легких, снижения оксигенации крови, нарастание дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Интенсивная терапия эффекта не возымела. Последние восемь суток мужчина находился на искусственной вентиляции легких.

Он также страдал также сердечно-сосудистой патологией, патологией желудочно-кишечного тракта и ожирением.

Второй погибший — 69-летний мужчина, был также госпитализирован 12 дней назад. На фоне инфицирования коронавирусом у него развилась тяжелая пневмония с острым респираторным дистресс-синдромом, заражением крови, полиорганной недостаточностью. Последние пять дней мужчина находился на аппарате ИВЛ.

Некоторое время умерший перенес онкологическую операцию из-за ракового поражения легкого. Он страдал от сердечно-сосудистой патологии.

Общее число умерших в Саратовской области достигло 107 человек.