В Саратовской области увеличилось до 94 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Новой жертвой болезни стал 61-летний пенсионер. Мужчина страдал от полисегментарной пневмонии. Его лечение было начато в условиях инфекционного отделения, а затем из-за ухудшения состояния пациента перевели в реанимацию. Он получал противовирусную, антикоагулянтную, антибактериальную, гипотензивную, нутритивную, гастропротекторную, противовоспалительную терапию, на 12 сутки пребывания переведен на ИВЛ.

Несмотря на все старания врачей, состояние мужчину ухудшилось и у него остановилось сердце.

Течение болезни было отягощено высоким давлением и ожирением.