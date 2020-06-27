В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 112 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения выросло до 6,115 тысячи человек. Излечились за время пандемии 3,158 тысячи человек, в том числе 124 пациента в прошедшие сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 70, Балаковском районе — 11, Энгельсском — шесть, Балашовский — пять, Красноармейский, Пугачевский, Романовский, Самойловский и Татищевский — по два, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Дергачевский, Екатериновский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Озинский и Саратовский — по одному.