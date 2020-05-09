За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтвердили положительный анализ на коронавирус у 57 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Среди заболевших в Саратове проживает — 10, в Краснокутском районе – шесть, в Энгельсском районе – пять, в Ершовском – четыре, в Хвалынском- четыре, в Аткарском – три, в Марксовском — три, в Питерском – три, в Ровенском -три. В Озинском и Пугачевском районах по два. По одному заболевшему в 12 районах области — Балаковском, Советском, Петровском, Красноармейском, Перелюбском, Романовском, Новобурасском, Базарнно-Карабулакском, Вольском, Аркадакском, Екатериновском, Воскресенском.

Общее число заболевших составило 1,007 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровело с начала эпидемии 233 человека, за сутки — 37 человек.