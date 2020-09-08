Сегодня, 8 сентября, в Саратовской области еще 98 человек заболели коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заболели 13,166 тысячи человек. Победить болезнь смогли 8,451 тысячи жителей Саратовской области, а за сутки – 65.

По территории области новые случаи заболевания распределились следующим образом: Саратов — 25, Энгельсский район — 14, Балаковский — 12, Балашовский — восемь, Дергачевский — шесть, Вольский, Марксовский и Новоузенский — по четыре, Базарно-Карабулакский и Калининский — по три, Духовницкий, Петровский и Пугачевский — по два, Александрово-Гайский, Екатериновский, Ершовский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Романовский, Саратовский и Татищевский — по одному.

Больше половины новых заболевших переносят болезнь с симптомами пневмонии — 67 ,еще 14 – с симптомами ОРВИ и 17 – с бессимптомным течением.

Выявить источник заболевания удалось лишь у 27 новых заболевших, 71 — неустановленным источником заражения.