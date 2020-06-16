В минувшие сутки в Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 123 пациентов, сообщает телегам-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 4,857 тысячи человек. Излечилось 2,204 тысячи пациентов, в том числе 123 человека за прошедшие сутки.

Распределение новых случаев по территории области — Саратов — 47, Энгельсский район — 25, Балашовский — 11, Марксовский — восемь, Балаковский — семь, Аркадакский — четыре, Аткарский, Вольский, Ивантеевский и Саратовский — по три, Александрово-Гайский и Ершовский — по два, Дергачевский, Ровенский, Романовский, Татищевский и Федоровский — по одному.