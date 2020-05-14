За минувшие сутки в Саратовской области выявлено 96 новых случаев заболевания covid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Крупный очаг заражения начал образовываться в Новоузенском районе. Тут поддтвержелдно сразу 13 случаев заболевания. В Саратове за стуки – 25 заразившщихся, в Краснокутском, Энгельсском, Балаковском и Марксовском — по пять, в Аткарском, Вольском, Озинском и Красноармейском — по четыре, в Ртищевском, Самойловском и Базарнокарабулакском — по три, в Ершовском, Саратовском и Федоровском — по два, в Балашовском, Татищевском, Дергачевском, Ровенском, Аркадакском, Краснопартизанском, Екатериновском — по одному.

Общее число заболевших достигло 1,413 тысячи человек.