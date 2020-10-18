В Саратовской области в минувшие сутки было зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 18,087 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 12,186 тысячи человек.

По районам области новые случаи зафиксированы: Саратов — 97, Балаковский район — 16, Аткарский — 10, Романовский и Саратовский — по семь, Ершовский — шесть, Балашовский — четыре, Балтайский, Вольский, Лысогорский и Энгельсский — по три, Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский и Дергачевский — по два, Духовницкий, Озинский и Турковский — по одному.