Сегодня, 14 сентября, в Саратовской области зарегистрировано еще 110 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигает 13,788 тысячи человек. С начала эпидемии от болезни излечились 8,925 тысячи человек, а за сутки – 28.

По территории области новые случаи распределились следующим образом: Саратов — 76, Энгельсский район — 11, Балаковский — пять, Вольский — три, Александрово-Гайский, Ершовский, Краснокутский, Петровский, Пугачевский и Федоровский — по два, Балтайский, Красноармейский и Питерский — по одному.

Среди новых заболевших установить источник заболевания почти не удалось – 78 человек, выявлено 31 контактное лицо и один новоприбывший с симптомами ОРВИ с другой территории.