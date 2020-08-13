За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано новых 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 10,633 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 6,614 человек тысячи, в том числе за сутки — 93.

По территории Саратовской области новые случаи выявлены: Саратов — 31, Балаковский район — 15, Энгельсский — 10, Вольский — шесть, Аткарский и Балашовский — по пять, Александрово-Гайский, Новобурасский и Пугачевский — по три, Дергачевский, Ивантеевский, Новоузенский и Романовский — по два, Калининский, Ртищевский, Советский, Татищевский, Федоровский и Хвалынский — по одному.