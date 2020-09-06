Сегодня, 6 сентября, в Саратовской области зарегистрировано еще 104 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших достигает 12,967 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 8,368 тысячи человек, а за сутки – 24.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов – 61, Балаковский район — 10, Александрово-Гайский и Энгельсский — по пять, Вольский — четыре, Дергачевский, Питерский, Пугачёвский и Саратовский – по три, Татищевский — два, Аткарский, Ершовский, Калининский, Марксовский и Федоровский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено только 11 контактных лиц, остальные 93 – с неустановленным источником заражения.