На сегодня, 3 июля, в регионе прибавился еще 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Теперь общее количество заболевших в Саратовской области составляет 6,746 тысячи человек. Всего выздоровели с начала эпидемии 3,68 тысячи человек, а за сутки – 111.

Среди заболевших за сутки 19 контактных лиц, у 80 неустановленный источник заражения, еще двое приезжих с других территорий с признаками ОРВИ. При этом болезнь протекает в основном с симптомами пневмонии у 92 зараженных, с признаками ОРВИ у шестерых и только у троих наблюдается бессимптомное течение.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 42, Ершовский район — восемь, Дергачевский — семь, Балаковский, Лысогорский и Пугачевский — по пять, Перелюбский — четыре, Красноармейский и Романовский — три, Вольский, Новобурасский, Новоузенский, Петровский и Татищевский, включая ЗАТО Светлый — по два, Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Ивантеевский, Калининский, Саратовский, Советский, Федоровский и Энгельсский — по одному.