За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 3,363 тысячи человек, 1,361 тысячи человек из них – выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 73 пациента.

По районам области выявленные случаи распределяются так — в Балаковском районе — 27, при этом крупных очагов в мунициалитете нет. Распределение остальных по территории области: город Саратов и Энгельсский район — по 15, Балашовский — пять, Ершовский, Марксовский и Александрово-Гайский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Вольский, Самойловский, Петровский, Перелюбский, Ивантеевский и Екатериновский — по два, Краснокутский, Новоузенский, Ртищевский, Озинский, Красноармейский и Духовницкий — по одному.