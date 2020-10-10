В Саратовской области зарегистрировано 149 случаев заболевания covid-19 в минувшие сутки, что является абсолютным суточным рекордом с начала пандемии. ОБ этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 16,853 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 11,480 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 84, Балаковском районе — 11, Энгельсском — семь, Аркадакском, Пугачевском и Татищевском — по четыре, Балашовском, Вольском, Романовском, Ртищевском, Саратовском и Федоровском — по три, Александрово-Гайском, Дергачевском, Ершовском, Краснокутском, Марксовском и Советском — по два, Воскресенском, Ивантеевском, Красноармейском, Озинском и Хвалынском — по одному.