В Саратовской области продолжает расти число людей с covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки диагноз лабораторно подтвержден у 121 пациента, а общее число достигла 1,754 тысячи заболевших. Выздоровело с начала эпидемии 421 человек, за последние сутки — 35 человек.

По районам области заболевшие делятся так: Саратов — 27, Марксовский район – 15, Балашовский и Балаковский районы – по девять, Энгельсский, Вольский и Дергачевский — по восемь, Татищевский – семь, Краснокутский – шесть, Романовский – 5, Аркадакский и Базарно-Карабулакский – по три, Ртищевский, Самойловский, Петровский – по два, Новоузенский, Саратовский, Озинский, Новобурасский, Пугачевский, Ровенский и Красноармейский – по одному. В Марксовском районе все заболевшие являются контактными и не привязаны к единому очагу эпидемии.