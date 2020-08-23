В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 93 новых случаев заражения covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией выросло до 11,589 тысячи человек. Выздоровели с начала пандемии 7,467 тысячи человек, в том числе 52 за прошедшие сутки.

Новые случаи заболевания НКИ фиксируются в Саратове — 36, Балаковском районе — 10, Энгельсском — восемь, Александрово-Гайском и Вольском — по четыре, Базарно-Карабулакском, Ершовском, Краснокутском и Саратовском — по три, Аркадакском, Дергачевском, Ивантеевском, Краснопартизанском, Марксовском и Самойловском — по два, Аткарском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском, Питерском, Ртищевском и Татищевском — по одному.

Большинство заболевших, 71, заразились covid-19 от неустановленного источника.