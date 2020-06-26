В минувшие сутки в Саратовской области новая коронавирусная инфекция выявлена у 111 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии вросло до 6,003 тысячи человек, 3,034 тысячи человек, в том числе 112 в минувшие сутки — излечились.

Новые случаи заболевания зафиксированы в Саратове — 49, Энгельсском районе — 13, Балаковском — семь, Балашовском — шесть, Александрово-Гайском — пять, Базарно-Карабулакском и Ершовском — четыре, Марксовском и Новоузенском — три, Балтайском, Новобурасском, Самойловском и Хвалынском — два, Аткарском, Ивантеевском, Калининском, Лысогорском, Озинском, Пугачевском, Саратовском, Советском и Татищевском — по одному.