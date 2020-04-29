За минувшие сутки в Саратовской области заражение covid-19 лабораторно подтверждено у 33 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Новые случаи были выявлены в Саратове — восемь, в Ершовском районе — пять, в Балашовском — четыре, в Балаковском и Федоровском — по три, в Озинском — два, в Энгельсском, Балтайском, Аткарском, Перелюбском, Марксовском, Краснокутском, Новобурасском, Хвалынском — по одному.

Общее число выявленных случаев в Саратовской области с начала эпидемии выросло до 392. За это время выздоровело 49 пациентов, в том числе за двое за последние сутки.