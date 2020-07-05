В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6,941 тысячи человек. Выздоровели – 3,759 тысячи пациентов, включая 11 человек в минувшие сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 26, Балашовском и Энгельсском районах — по 16, шесть в Балаковском, по три в Ершовском и Питерском, по два в Вольском, Дергачевском, Лысогорском, Новобурасском, Ртищевском, Самойловском, по одному в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Краснопартизанском, Хвалынском.