В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших увеличилось до 17,599 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 11,891 тысячи человек.

По территории региона новые случаю распределились так: Саратов — 74, Энгельсский район — 14, Балаковский — 12, Балашовский — шесть, Вольский, Красноармейский, Краснопартизанский и Саратовский — по четыре, Духовницкий, Краснокутский и Новоузенский — по три, Александрово-Гайский, Аркадакский, Дергачевский, Ершовский, Озинский, Петровский, Романовский, Ртищевский и Турковский — по два, Балтайский, Воскресенский и Татищевский — по одному.

Большинство заболевших, 123 человека, являются контактными, у 28 человек источник заражения не установлен, один приехал в Саратовскую область из другого региона.