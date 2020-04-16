В Саратовской области произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки лабораторно подтвердили анализы еще 14 человек. 12 из них — с внебольничной пневмонией, один заболевший с ОРВИ, один контактный. Девять человек госпитализировано, пять получают помощь амбулаторно.

Распределение заболевших по районам: Саратов — четыре, Балаково — два, Ершов — два, Энгельс, Балашов, Татищевский, Новоузенский, Базарно-Карабулакский и Саратовский районы — по одному человеку.

Таким образом, общее число людей с положительным тестом на коронавирус в Саратовской области выросло до 70 человек.

(Для того, чтобы узнать число заболевших в конкретном районе Саратовской области, наведите курсор на серую отметку)