В Саратовской области за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 32 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

По районам выявленные пациенты распределяются так: Вольский район — шестеро, Саратов -четыре, Ершовский -четыре, Балтайский — четыре, Перелюбский — четыре, Ртищевский — три, Аткарский — один, Саратовский — один, Энгельсский — один, Марксовский — один, Калининский — один, Дергачевский — один, Ивантеевский — один.

Общее количество людей с положительным диагнозом на covid-19 составило 359.