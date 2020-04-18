В Саратовской области стало известно еще об 11 случаях заболевания covid-19. Об этом в своем телеграм-канале пишет оперштаб региона.

Из сообщения известно, что трое пациентов из Татищевского района, по двое в Саратове и Энгельсском районе и по одному — в Ершове, Марксе, Ровном и Романовке. Из них десять контактных, а один прибыл из зараженной страны.

Среди новых заболевших шестеро в возрасте от 35 до 45 лет, четверо старше 60 и одному меньше 20 лет. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей.