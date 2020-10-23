Сегодня, 23 октября, в Саратовской области зарегистрировано рекордное число заболевших новой коронавирусной инфекцией — 198 человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число пораженных covid-19 увеличилось до 18,972 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 12,685 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 116, Балаковском районе — 18, Энгельсском — 13, Балашовском и Вольском — по шесть, Красноармейском и Питерском — по пять, Озинский — четыре, Александрово-Гайском, Ершовском, Краснокутском, Краснопартизанском, Саратовском и Татищевском — по три, Советском — два, Воскресенском, Дергачевском, Калининском, Новоузенсклм районах и ЗАТО Светлый — по одному.