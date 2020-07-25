В минувшие сутки заболевание covid-19 подтверждено еще у 98 жителей Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом, общее число заболевших выросло до 8,823 тысячи человек. Выписаны после излечения 5,22 тысячи человек, в том числе 61 человек за сутки.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Саратове — 35, Балаковском районе — 13, Новоузенском районе — восемь, Аткарском и Энгельсском районах — по пять, Балашовском, Ивантеевском и Озинском районах — по четыре, Александрово-Гайском и Ершовском — по три, Вольском, Красноармейском, Краснопартизанском, Петровском и Хвалынском — по два, Екатериновском, Перелюбском, Пугачевском и Саратовском — по одному.