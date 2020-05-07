В Саратовской области в четверг, 7 мая, почти в половину меньше заболевших коронавирусом, чем накануне. По информации регионального оперштаба, число подтвержденных случаев заболевания выросло на 41.

Таким образом общее количество инфицированных составляет 876 человек, 157 из которых выздоровело с начала эпидемии.

Среди новых случаев 20 контактных, 17 — с внебольничной пневмонией и четверо прибыли из Москвы с признаками ОРВИ.

Чаще остальных подвергаются болезни люди старше 60 лет — 17 за сутки. От 20 до 29 лет — двое, 30-39 лет — четверо, 40-49 лет — пятеро, 50-59 лет — семь случаев.