В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 116 новых случаев заболевания covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом число заболевших составило 5,217 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 2,507 человек, в том числе за сутки — 111.

Новые случаи заболевания распределяются по районам так: Саратов — 43, Балаковский район — 31 случай без образования очагов, Вольский и Новоузенский — по шесть, Саратовский и Татищевский — по пять, Ровенский и Энгельсский — по четыре, Ершовский, Ивантеевский, Перелюбский и Ртищевский — по два, Базарно-Карабулакский, Озинский, Петровский и Турковский — по одному.