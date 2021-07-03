За сутки в Саратовской области новой коронавирусной инфекцией заболел 171 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 66,746 тысячи человек. Выздоровело – 63,324 тысячи человек.

Новые случаи отмечены в Саратове — 73, Энгельсском районе — 22, Балаковскоом — 15, Балашовском — семь, Красноармейском — шесть, Вольском — пять, Краснокутском, Марксовском, Самойловском — по четыре, Питерском, Пугачевском, Ровенском — по три, Воскресенском, Дергачевском, Романовском, Ртищевском, Хвалынском — по два, Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Ершовском, Калининском, Краснопартизанском,

Новобурасском, Новоузенском, Советском, Татищевском, Турковском — по одному.

У большинства людей – 109 человек, covid-19 протекает с пневмонией.