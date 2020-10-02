Директор Балашовского дома-интерната из Саратовской области освобожден от должности из-за резкого скачка числа больных среди постояльцев и персонала. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

— Ситуация в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов находится на особом контроле министерства труда и социальной защиты области. По данным Роспотребнадзора, коронавирусная

инфекция подтверждена у 86 человек в учреждении, в том числе у 61 проживающего и 25 сотрудников. Все проживающие изолированы, находятся под медицинским наблюдением, получают необходимое лечение. В учреждении усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами. Организовано питание пациентов с соблюдением режима изоляции по отделениям и палатам с использованием одноразовой посуды. С сегодняшнего дня директор Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов Дмитрий Краснов освобожден от занимаемой должности. В Балашове действует рабочая группа с участием Роспотребнадзора, министерства труда и социальной защиты области, районной администрации, — говорится в сообщении.