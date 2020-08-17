За минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 96 новых случаев заболевания новой коронавиурсной инфекцией. Сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом общее число заразившихся выросло до 11,018 тысячи человек. Излечилось от covid-19 – 6,791 тысячи человек, включая 17 за сутки.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Саратове — 52, Балаковскиом районе — восемь, Александрово-Гайском и Вольском — по пять, Дергачевском, Краснокутском и Энгельсском — по три, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Марксовском, Новоузенском и Озинском — по два, Воскресенском, Новобурасском, Пугачевском, Татищевском и Хвалынском — по одному.

У большинства заболевших, 73, зафиксирована пневмония, у 14 — симптомы ОРВИ, девять человек не имеют клинических проявления болезни.