Тестирование на новую коронавирусную инфекцию включили в перечень обязательных медицинских анализов, которые нудно будет сдать иностранцам при оформлении миграционных документов в России. Соответствующий приказ выпустил минздрав РФ.

Напомним, сейчас при сдаче документов на разрешение на временное проживание, вид на жительство, патент на работу иностранные граждане сдают анализы на СПИД, проказу, туберкулез и сифилис. Теперь к этому списку добавился и коронавирус. То есть, при наличии положительной пробе на covid-19 человеку могут отказать в получении миграционных документов и, следовательно, в дальнейшем оформлении российского гражданства.