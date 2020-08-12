Сегодня, 12 августа, министерство образования Саратовской области прокомментировало работу детских садов.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе открываются все детские сады.

Перед началом работы во всех организациях обязаны провести дезинфекцию помещения, сообщает министерство образования. Детям перед входом в детский сад будут мерить температуру и обрабатывать руки.

Отсутствовать более пяти дней ребенку в детском саду не рекомендуется, так как по возвращении нужно предоставить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.