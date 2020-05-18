За минувшие сутки в Саратовской области новые 117 заболевших, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболело 1,871 тысячи человек, 438 человек выздоровели, в том числе за минувшие сутки — 17 человек.

По районам Саратовской области, вновь выявленные случаи, распределяются так: Саратов — 33, Новоузенский — 21, Балаковский — 16, Энгельсский — 11, Романовский — пять, Татищевский и Ивантеевский — по четыре, Аркадакский — три, Вольский, Марксовский, Балашовский, Петровский, Саратовский и Федоровский — по два, Ершовский, Аткарский, Ртищевский, Самойловский, Ровенский, Новобурасский, Духовницкий и Екатериновский — по одному. Значительное число заболевших отмечено в Новоузенском и Балаковском районах.