За минувшие сутки медики подтвердили covid-19 у еще 128 жителей Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе выросло до 4,734 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 2,071 человек, за сутки — 19 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 56, Энгельсский район — 15, Балаковский — 14, Ершовский — восемь, Пугачевский — семь, Вольский — шесть, Дергачевский, Екатериновский, Саратовский и Хвалынский — по три, Марксовский и Самойловский — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Балтайский, Краснокутский, Озинский и Романовский — по одному.