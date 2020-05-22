За минувшие сутки медики подтвердили covid-19 у еще 84 жителей Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе выросло до 2,223 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 699 человек, за сутки — 60 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 23, Александрово-Гайский район — 12, Энгельсский и Краснокутский — по семь, Самойловский и Петровский — по шесть, Пугачевский — пять, Балаковский — четыре, Вольский и Озинский — по три, Ртищевский и Ивантеевский — по два, Балашовский, Советский, Красноармейский и Аркадакский — по одному.