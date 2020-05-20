За минувшие сутки лабораторно подтвержден covid-19 у 92 жителей Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии выросла до 2,072 тысячи человек. За это время выздоровело 580 человек, в том числе за прошедшие сутки — 62 человека.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 25, Энгельсский — девять, Марксовский и Самойловский — восемь, Балаковский — шесть, Ершовский и Советский — четыре, Вольский — три, Новоузенский, Ртищевский, Пугачевский, Романовский, Хвалынский, Аркадакский и Новобурасский — по два, Краснокутский, Балашовский, Саратовский, Балтайский, Красноармейский, Питерский, Федоровский, Калининский, Базарно-Карабулакский, Краснопартизанский и Воскресенский — по одному.