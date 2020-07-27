В прокуратуру Волжского района города Саратов поступило обращение от местного жителя о несоблюдении ограничительных мер в условиях пандемии, сообщает пресс-служба прокуратуры по Саратовской области.

Частный детский сад, ООО «Детский центр Бамбини», работал в июне, осуществляя деятельность по присмотру и уходу за детьми.

Нагрянувшая по жалобе местного жителя проверка обнаружила несколько малолетних детей, с которыми работали сотрудники без масок и перчаток. Меры о соблюдении социальной дистанции сотрудниками тоже были проигнорированы.

За несоблюдение ограничительных мер руководство частного детского сада было оштрафовано на 110 тысяч рублей.

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