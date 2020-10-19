В Саратовской области две школы перешли на дистанционное обучение из-за выявления случаев коронавируса у трех учеников и одного педагога. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Речь идет о средней школе №3 в Аркадаке и средней школе в Куриловке, это 589 учеников и 20 педагогов.

Онлайн получает знания 1,17 тысячи детей из 44 классов 29 школ региона. Заболевание выявлено у 31 ребенка и 22 педагогов.

На сегодняшний день ни один детский сад не закрыт на карантин, частично закрыты только четыре группы в четырех учреждениях: по два в Саратове и Балаковском районе.

Три группы из Саратовского техникума электроники и машиностроения, а также Новоузенского агротехнологического техникума переведены на удаленку. Речь идет о 67 человек, такие ограничения ввели по причине заражения одного студента и педагога.