В Саратовской области на 13 октября полностью перешли на дистанционку 1,456 тысячи детей и 81 педагог из пяти школ. Это связано с тем, что у трех учеников и четырех педагогов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Речь идет о СОШ №3 Аркадака, основная школа в Покровке, школа в Куриловка, средняя школа №2 в Красном Куте, СОШ №42 в Энгельсе.

Онлайн получают знания 755 ребят из 36 классов в 19 школах региона. Заболевания выявлены у 14 детей и 16 педагогов.

Полностью закрыт детский сад №51 в поселке Сенной Вольского района, там заболел один воспитатель. Частично пять групп в пяти садах — два в Балаковском районе, три в Саратове.

22 студентов группы Саратовского техникума электроники и машиностроения вышли на очное обучение.