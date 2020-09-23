В Саратовской области из-за коронавируса полностью на дистанционном обучении находятся пять школ — 1,217 тысячи детей и 169 педагогов.

В их числе — МОУ «ООШ села Покровка» города Вольск, МОУ СОШ №3 города Балашов, СОШ села Логиновка Краснокутского района, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка Федоровского района, школа в селе Мироновка Питерского района. Там заболели учителя.

Также знания получают дистанционно 1,008 тысячи ребят из 39 классов в 26 школах. У 22 детей и восьми педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

Вновь сели за парты ученики из СОШ №2 села Преображенка Пугачевского района и №72 в Саратове. Ушли на дистанционку студенты Краснокутского политехнического лицея.

Частично закрыты пять детских садов в Саратове, Новоузенском, Петровском, Федоровском районах региона. Полностью — учреждение в Питерском районе.