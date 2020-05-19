За минувшие сутки число зараженных снизилось на восемь человек и составило 109. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Заболевшие прибавились в Новоузенском районе — 11человек, Ершовском — девять человек, Петровском — семь человек в Ртищевском и Красноармейском — по пять, Энгельсском, Ивантеевском, Марксовском, Федоровском, Аткарском, Самойловском и Калининском по четыре новых случая. В Саратовском и Дергачевском районе по три, Романовскиом, Татищевском, Вольском и Озинском по два, Балтайском, Питерском и Турковском по одному.

В Саратове заболевших стало больше на 24 человека.

Выздоровевших за сутки 55 человек, всего с начала эпидемии в нашей области заболели 1,98 тысячи человек.