Карантин может скоро быть снять в двух селах Саратовской области. Об этом на брифинге в региональном минздраве рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

В селах Верхазовка Дергачевского района и Новополеводино Балаковского района, закрытых на карантин нет новых случаев заболевания. Сейчас в обоих населенных пунктах готовится снятие карантина.

Напомним, карантин в Верхазовке был введен 27 июня после резкой вспышки заболевания. Сельчане заразились во время похорон. В селе Новополеводино причиной возникновения очага коронавирусной инфекции тоже стали похороны, на которые собралось много людей.