Сегодня в Саратовской области от коронавируса скончались сразу два человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Теперь в регионе зарегистрирована 71 смерть от коронавируса.

В обоих ситуациях заболевшие вовремя не обратились в больницу. Так, через неделю после прогрессирующего заболевания в больницу обратился 54-летний мужчина. Его госпитализировали с тотальным поражением легочной ткани. Все 18 суток пребывания в больнице он лежал в реанимационном отделении. На восьмые сутки после поступления мужчину потребовалось перевести на ИВЛ, но и через 10 дней состояние его не улучшилось.

Мужчина не смог побороть болезнь, чему помешали и другие сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет.

Вторая жертва коронавируса неделю лечилась самостоятельно. В реанимацию 63-летняя женщина поступила уже с тотальным поражением легких и с признаками цитокинового шторма. Несмотря на все усилия врачей, болезнь продолжала прогрессировать. В стационаре женщина провела трое суток на ИВЛ, но выжить не смогла. Из сопутствующих заболеваний у нее выявлены ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.