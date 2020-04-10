Двух жительниц Ровенского района Саратовской области привлекут к административной ответственности за слухи о коронавирусе, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Одна из подозреваемых разместила в группе в мессенждере недостоверное сообщение о мерах противоэпидемиологической защиты, а вторая перепечатала эту информацию в группе в социально сети.

По результатам проверки, на обеих «болтушек» были составлены административные протоколы. Им грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.