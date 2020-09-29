Сегодня, 29 сентября, в Саратовской области зафиксировано еще 102 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 15,381 тысячи человек. За все время выздоровели 10,255 тысячи человек, а за сутки — 83.

По территории области новые случаи распределились следующим образом: Саратов — 54, Энгельсский район — десять, Балаковский — девять, Красноармейский, Марксовский и Пугачевский — по три, Александрово-Гайский, Петровский, Ртищевский, Саратовский, Татищевский и Федоровский — по два, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Воскресенский, Новоузенский, Питерский, Романовский и Самойловский — по одному.